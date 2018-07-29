تنطلق يوم الاثنين اعمال لقاء سوتشي والذي ياتي ضمن "صيغة أستانا"، بمشاركة الدول الضامنة روسيا تركيا وايران ومشاركة النظام واطياف معارضة, حيث سيتم بحث التطورات الاخيرة على الارض السورية وعودة اللاجئين.

وأفادت وكالة (نوفوستي) الروسية ، أن الوفد الروسي وصل الى سوتشي اليوم الاحد ويضم كلا من نائب وزير الخارجية، سيرغي فيرشينين، ومستشار المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، فيتالي نعومكين، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى شأن التسوية السورية، ألكسندر لافرينتييف، وعددا من الخبراء.

ويتوقع أن يركز اللقاء على النتائج الأخيرة لعمليات مكافحة الإرهاب في سوريا، إضافة إلى بحث الوضع الإنساني في البلاد، بما في ذلك حالة النازحين والمعتقلين.

و قال أحد أعضاء الوفد "ستكون مباحثات تقليدية ضمن صيغة أستانا. سنناقش جميع المسائل في ضوء التطورات الأخيرة على الأرض. وعودة اللاجئين من بين نقاط الأجندة، وخاصة لأن ممثلا عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سيشارك هو الآخر في اللقاء هذه المرة، ما عدا (المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا) ستيفان دي ميستورا ".

والأرجح أن يتم تمثيل الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا (روسيا، إيران، تركيا) على مستوى نواب وزراء الخارجية. أما دي ميستورا الذي سيمثل الأمم المتحدة، فسيرافقه فريق من الخبراء الأمميين، المكلفين بتوفير الدعم الفني المطلوب للدول الثلاث، لا سيما في شؤون المحتجزين والمخطوفين والمفقودين.

وكان المندوب الروسي لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، أفاد سابقا بأن اللقاء في سوتشي ستتخلله مشاورات خاصة مع دي ميستورا.

كما سيشارك في المحادثات وفد الحكومة السورية، وتشكيلتها لم تتغير منذ اللقاءات السابقة، إلى جانب وفد عن المعارضة.

ومن المخطط أن تبدأ أعمال "أستانا 10"، يوم الاثنين، بلقاءات مغلقة على مستوى الخبراء، على أن يليها اجتماع عام يوم الثلاثاء.

وكان الموفد الاممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، اطلع مجلس الأمن الدولي، الأربعاء على التحضيرات من اجل عقد المحادثات السورية المقبلة في مدينة سوتشي بروسيا.

ويشار إلى أنه عقدت 9 جولات من محادثات أستانا ونتج عنها الاتفاق على 4 مناطق لخفض التصعيد, وذلك بعد اتفاق الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران ).

سيريانيوز