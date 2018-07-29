ارسنال يكتسح باريس سان جيرمان بخماسية بكاس الابطال الدولية الودية اخبار الرياضة شارك

استعرض أرسنال الإنكليزي قدراته الهجومية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي ليفوز بنتيجة ثقيلة (5-1) في سنغافورة لحساب منافسات كأس الأبطال الدولية الودية.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا على أرضية الملعب الوطني في سنغافورة، تداول على تدوين خماسية أرسنال كل من مسعود أوزيل (13) وألكسندر لاكازيت في مناسبتين (67 و71) وروب هولدينغ (87) وإدوارد نكيتياه (90+4)، في حين بصم على الهدف الوحيد للبي.أس.جي كريستوفر نكونكو (60 من ركلة جزاء).



ودخل مدرب سان جيرمان، توماس توخيل، مباراة اليوم في غياب ثلة كبيرة من أبرز نجومه يتقدمهم الثلاثي الهجومي المرعب نيمار دا سيلفا وإدينسون كافاني وكيليان مبابي، في حين أشرك مدرب أرسنال أوناي إيمري خليطاً من لاعبيه الأساسيين والاحتياطيين.



وتعدّ هذه الهزيمة الثانية للنادي الباريسي ضمن كأس الأبطال الدولية عقب الأولى التي كانت في مواجهة بايرن ميونيخ الألماني (1-3)، في حينّ أنّ هذا الفوز الأول لأرسنال في الدورة الودية بعد خسارته بركلات الترجيح أمام أتلتيكو مدريد الإسباني (3-1) إثر نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (1-1). سيريانيوز

2018-07-29 10:50:52 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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