أطلقت "فيسبوك" ميزة جديدة تدعى Watch Party، التي تتيح للأشخاص ضمن المجموعات مشاهدة مقاطع فيديو مباشرة أو مسجلة معاً، والتفاعل المباشر في الوقت الفعلي.

وتتيح الميزة الجديدة لأي شخص في المجموعة استخدام الميزة، التي تسمح للعائلة المتواجدة خارج المدينة مشاهدة مقطع فيديو لحفل تخرج أحد أفرادها أو مشاركة مقاطع فيديو لقضاء العطلات.

وكانت "فيسبوك" خلال الأشهر القليلة الماضية تختبر هذه الميزة، والتي تتيح لمجموعات "فيسبوك" استضافة جلسات بث فيديو مشتركة، حيث سوف يكون بإمكان جميع الأشخاص ضمن المجموعة المشاهدة والتعليق على مقاطع الفيديو نفسها في الوقت نفسه.

وتستخدم هذه الميزة مفهوم ميزة البث المباشر Facebook Live إلى حد ما، مع استخدام قائمة مقاطع فيديو محددة مسبقًا لإنشاء نوع من أنواع قنوات الفيديو المخصصة.

وعن كيفية عمل هذه الميزة، شرحت " فيسبوك" من خلال فيديو عرض توضيحي، إذ يشبه استخدام ميزة watch party نشر أي شيء آخر على حائط المجموعة، وذلك عن طريق إضافة تسمية توضيحية أو صورة معبرة لجذب انتباه الأشخاص ومن ثم إضافة بعض مقاطع الفيديو، ومن ثم انتظار ملء قائمة الانتظار، ليبدأ البث بمجرد انضمام عدد قليل من الأشخاص.

وتتم مزامنة الفيديو مع جميع المشاهدين، مع منح المضيفين القدرة على التقديم والتأخير في المخطط الزمني للفيديو، كما يمكنك إضافة المزيد من مقاطع الفيديو أثناء المشاهدة، ويمكن للمشاهدين اقتراح مقاطع فيديو، مع ظهور الاقتراحات في خلاصة المضيف للموافقة عليها أو لا، بالإضافة إلى ذلك فإن كل جلسة من جلسات watch party تتضمن عدد من المضيفين المشاركين الذين يستطيع كل منهم إضافة مقاطع فيديو جديدة إلى قائمة الانتظار.

سيريانيوز