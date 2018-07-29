اصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس قراراً يقضي باعفاء مدير عام المصالح العقارية من منصبه.

وذكرت صحيفة (الوطن) في عددها الصادر يوم الأحد، أن القرار صدر عن رئيس مجلس الوزراء والذي ينص في فحواه على إنهاء إسناد وظيفة مدير عام المصالح العقارية للمهندس عبد الكريم إدريس.

ولم تشير الصحيفة إلى تفاصيل إضافية تتعلق بالأسباب التي أدت إلى إعفاء مدير عام المصالح العقارية من منصبه.

ويشار إلى أن الآونة الأخيرة شهدت ازدياد عدد التغييرات في المديرين العامين شملت عدد من القطاعات والمؤسسات الحكومية .

سيريانيوز