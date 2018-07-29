أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، أن "اسطنبول ستستضيف في أيلول القادم قمة دولية بمشاركة تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، سيناقش فيها الوضع الحالي في سوريا".

ونقلت صحيفة "Vatan" التركية عن الرئيس أردوغان ،قوله أن القمة الرباعية الدولية ستنعقد في الـ 7 من أيلول القادم.

وأضاف أن "الأطراف المشاركة في القمة ستناقش أيضا جدول أعمال القمة الثلاثية المقبلة حول سوريا أيضا، التي ستشارك فيها تركيا وروسيا وإيران".

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل بصيغة أستانا حول سوريا في سوشي الروسية يومي 30 و 31 الشهر الجاري.

وعقدت 9 جولات من محادثات استانا ونتج عنها الاتفاق على 4 مناطق لخفض التصعيد, وذلك بعد اتفاق الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران).

سيريانيوز