اكتسح ليفربول الإنكليزي مواطنه مانشستر يونايتد 4-1 في كأس الأبطال الدولية الودية في كرة القدم في مباراة أقيمت أمام 101254 متفرجاً، في آن أربور، ولاية ميشيغن الأميركية.

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افتتح السنغالي ساديو مانيه التسجيل لليفربول (28 من ركلة جزاء) قبل أن يعادل الشاب البرازيلي اندرياس بيريرا (31).



لكن فريق المدرب الألماني يورغن كلوب ضرب بقوة في الشوط الثاني بتسجيله ثلاثة أهداف، بدأها دانيال ستاريدج بعد دقيقة على دخوله ارضية الملعب، مستفيدا من جهود البديل الآخر والوافد الجديد الى "الحمر" السويسري شيردان شاكيري (66).



ثم أضاف شيي اوجو، بديل المصري محمد صلاح، الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 74، قبل أن يستعرض شاكيري، القادم من ستوك سيتي الذي هبط الى الدرجة الأولى الإنكليزي، بتسجيله هدفه الأول بقميص ليفربول من تسديدة أكروباتية رائعة (82)، مانحا فريقه الجديد فوزا معنويا هاما جدا في نهاية جولته الأميركية، هو الخامس لرجال كلوب مقابل تعادل وهزيمة خلال استعداداته للموسم الجديد.



ويعود ليفربول الى ميرسيسايد حيث يواصل استعداداته التي تتضمن معسكرا في فرنسا اعتبارا من اوائل الاسبوع المقبل ومباراة ودية ضد نابولي الايطالي في دبلن يوم السبت، وأخرى ضد تورينو في "انفيلد" في 7 اب قبل أن يستهل مشواره في الدوري الممتاز في 12 منه على ملعبه ضد وست هام.



أما بالنسبة للغريم يونايتد الذي تعكرت تحضيراته للموسم الجديد بسبب وصول كل من فرنسا وبلجيكا وانكلترا الى الدور نصف النهائي من المونديال الروسي الذي توج به في نهاية المطاف المنتخب الفرنسي، ففشل حتى الآن في تحقيق أي فوز فعلي في استعداداته للموسم الجديد، متأثرا بالغيابات الكثيرة في صفوفه.



واستهل رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو استعداداتهم بثلاثة تعادلات متتالية مع كلوب اميركا المكسيكي (1-1) وسان خوسيه اورثكوايكس الأميركي (صفر-صفر) ثم ميلان الإيطالي (1-1) في مباراتهم الأولى في كأس الأبطال لكنهم حسموها بركلات الترجيح (9-8).



ويغيب عن يونايتد الذي يختتم جولته الأميركية الثلاثاء ضد ريال مدريد الإسباني في ميامي، الكثير من اللاعبين وعلى رأسهم الفرنسي بول بوغبا والبلجيكيان روميلو لوكاكو ومروان فلايني والرباعي الإنكليزي جيسي لينغارد وفيل جونز واشلي يونغ وماركوس راشفورد.



وتذمر مورينيو بعد لقاء ميلان من تأثير كأس العالم على تحضيرات فريقه الذي يختتم تحضيراته في ميونيخ ضد بايرن في 5 اب، موضحا "بالطبع أنا لست سعيدا. أنا لست سعيدا بوجود عدد قليل من اللاعبين"، متوقعا ألا يكون كامل الفريق بتصرفه قبل المباراة الثالثة في الموسم الجديد من الدوري الممتاز في 27 اب ضد توتنهام.



ويفتتح يونايتد مشواره في الدوري المحلي على ملعبه "اولدترافورد" في 10 اب ضد ليستر سيتي قبل الانتقال الى ملعب برايتون في 19 منه للمباراة الثانية.