سقط قتلى وجرحى، يوم السبت، جراء حادثة اطلاق نار في مدينة نيو أورليانز الأميركية.

وذكرت شبكة الاخبار الامريكية (سي ان ان) ، نقلا عن الشرطة إن "مسلحين مشتبه بهما كانا يرتديان سترات أطلقا النار من بندقية ومسدس على حشد من الناس".

وبحسب (سي ان ان) فان حصيلة الحادث اسفرت عن مقتل 3 واصابة 7 اشخاص بجروح.

من جهتها، أفادت وكالة (رويترز)، نقلا عن مسؤولين امريكيين قولهم ان "ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب سبعة على الأقل في إطلاق نار وقع في مدينة نيو أورليانز الأميركية ".

و سبق و ان شهدت الولايات المتحدة الأمريكية عدة حوادث إطلاق نار و طعن وحوادث سير ما أدى لوقوع ضحايا.