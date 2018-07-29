syria-news.com
syria-news.comi
الصفحة الرئيسية
من نحن
اسرة الموقع
أكثر المواضيع قراءة
الإعلان في سيريانيوز
الإتصال بنا
قتلى وجرحى بإطلاق نار في نيو أورليانز الأميركية
أخبار العالم

سقط قتلى وجرحى، يوم السبت، جراء حادثة اطلاق نار في مدينة نيو أورليانز الأميركية.


 

وذكرت شبكة الاخبار الامريكية (سي ان ان) ، نقلا عن الشرطة إن "مسلحين مشتبه بهما كانا يرتديان سترات أطلقا النار من بندقية ومسدس على حشد من الناس".

وبحسب (سي ان ان) فان حصيلة الحادث اسفرت عن مقتل 3 واصابة 7 اشخاص بجروح.

من جهتها، أفادت وكالة (رويترز)، نقلا عن مسؤولين امريكيين قولهم ان "ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب سبعة على الأقل في إطلاق نار وقع في مدينة نيو أورليانز الأميركية ".

و سبق و ان شهدت الولايات المتحدة الأمريكية عدة حوادث إطلاق نار و طعن وحوادث سير ما أدى لوقوع ضحايا.

سيريانيوز
2018-07-29 11:00:58
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:



شارك بالتعليق