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قتلى وجرحى بإطلاق نار في نيو أورليانز الأميركية
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أخبار العالم
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سقط
قتلى وجرحى، يوم السبت، جراء حادثة اطلاق نار في مدينة نيو أورليانز الأميركية.
وذكرت شبكة
الاخبار الامريكية (سي ان ان) ، نقلا عن الشرطة إن
"مسلحين مشتبه بهما كانا يرتديان سترات أطلقا النار من بندقية ومسدس على حشد من
الناس".
وبحسب (سي ان
ان) فان حصيلة الحادث اسفرت عن مقتل 3 واصابة 7 اشخاص بجروح.
من جهتها،
أفادت وكالة (رويترز)، نقلا عن مسؤولين امريكيين قولهم ان
"ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب سبعة على الأقل في إطلاق نار وقع في
مدينة نيو أورليانز الأميركية ".
و سبق و ان
شهدت الولايات المتحدة الأمريكية عدة حوادث إطلاق نار و طعن وحوادث سير ما أدى
لوقوع ضحايا.
سيريانيوز
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2018-07-29 11:00:58
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