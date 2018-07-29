قلب مانشستر سيتي الإنكليزي تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 على حساب بايرن ميونيخ الألماني، الأحد، في كأس الأبطال الدولية الودية.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

على ملعب "هارد روك ستاديوم" في ميامي، أنهى مانشستر سيتي، بطل الدوري الممتاز، جولته الأميركية بفوزه الأول بعد هزيمتين أمام بوروسيا دورتموند الألماني (صفر-1) وليفربول (1-2)، وجاء على حساب بطل ألمانيا بايرن ميونيخ 3-2 بفضل البديل البرتغالي برناردو سيلفا.



وبدا المدرب الإسباني بيب غوارديولا في طريقه للسقوط أمام فريقه السابق بايرن بعدما تخلف أبطال الدوري الممتاز بهدفي الشاب ميريتان شاباني (15) والهولندي المخضرم آريين روبن (24).



لكن برناردو سيلفا الذي دخل في الدقيقة 28 بدلاً من الوافد الجديد الجزائري رياض محرز بعد إصابة الأخير في كاحله، أعاد فريق غوارديولا إلى اللقاء بتقليصه الفارق في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ثم أهدى فريقه الفوز بهدف في الدقيقة 70 بعدما مهد له الشاب لوكا نميشا (19 عاماً) الطريق بإدراكه التعادل في الدقيقة 51.



ويستهل سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الممتاز في 12 آب بمباراة قوية جدا ضد مضيفه اللندني أرسنال.



أما بايرن الذي مني بهزيمته الثانية من أصل ثلاث مباريات خاضها في كأس الأبطال (فاز على باريس سان جيرمان الفرنسي 3-1 وخسر أمام يوفنتوس الإيطالي صفر-2)، فما زال أمامه المتسع من الوقت لبدء حملته في الدوري المحلي بقيادة مدربه الجديد الكرواتي نيكو كوفاتش، إذ يفتتح الموسم في 24 آب/أغسطس ضد هوفنهايم.