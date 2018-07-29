طرحت شركة "غوغل" تحديثا جديدا لحزمة خدمات G Suite، الذي جعل عملية التواصل بين المستخدمين أكثر سهولة وكفاءة، من خلال توفير خصائص الردود الذكية في المحادثات، بما يشمل خدمات الذكاء الاصطناعي.

وقال موقع phonearena الهندي، إن الإضافة الأبرز في التحديث الجديد هي ميزة التدقيق الإملائي لخدمة ملفات جوجل Docs، وهو ما يعنى أن الخدمة ستبدأ بتوفير اقتراحات التعديلات على الجمل والكلمات لتفادى الأخطاء، مع ملاحظة أن هذه التعديلات مدعمة بالذكاء الاصطناعي.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة عن تحديث آخر من شأنه جعل المسؤول عن الاشتراك يحدد المستخدمين لديه ويتعرف على جميع المشاكل التي يمكن أن تظهر ليحلها، إضافة إلى إمكانية نقل البيانات بكل سهولة من مكان لأخر باستخدام الخدمة السحابية G Cloud، فضلا عن توفير ميزة الردود الذكية في المراسلات المختلفة.

سيريانيوز