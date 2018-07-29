تخطى برشلونة منافسه توتنهام بركلات الترجيح (5-3) بعد التعادل في الوقت القانوني (2-2) ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية، غير أنّ الحدث الذي لفت الأنظار هو بروز الوافد الجديد آرثر ميلو بمستوى مميز.

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على ملعب "روز بول" الشهير بباسادينا في ولاية كاليفورنيا، بدا برشلونة الذي افتقد إلى نخبة كبيرة من أبرز لاعبيه، أكثر جاهزية من منافسه الإنكليزي، حيث تمكن الكتلان من التقدم في النتيجة منذ نصف الساعة الأول للقاء بفضل منير الحدادي (15) وتسديدة رائعة من البرازيلي آرثر ميلو (29)، الوافد الجديد على صفوف بطل الليغا، والقادم من غريميو البرازيلي هذا الصيف.



غير أنّ توتنهام عاد في ظرف دقيقتين فقط وذلك بتذليل الفارق في مرحلة أولى عبر نجمه الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (73) قبل أن يعدّل النتيجة سريعاً بواسطة جورج كيفن نكودو (75).



وتعدّ هذه المباراة الثانية التي يخوضها "السبيرز" في كأس الأبطال الدولية بعد الأولى التي سحق فيها روما الإيطالي (4-1) الخميس الماضي، في حين أنها أول مباريات برشلونة في هذه البطولة التحضيرية.