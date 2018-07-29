أعلن موقع "تويتر" عن حظر عدد كبير من المستخدمين لكونهم دون السن القانونية، أو أنهم أنشأوا حسابتهم عندما كانوا دون تلك السن، وذلك في خطوة اعتبرها الكثيرون مثيرة للجدل.

ونشر موقع theverge الأمريكي، ان بعض المستخدمين يرون أن إرسال الهوية بعد الضغط على رابط في بريد إلكتروني أمر غير آمن، وتزعم شركة Twitter أنها تحذف المستند بعد مراجعته، ولا يتم استخدامه لأى غرض آخر.

واشتكى عدد كبير من المستخدمين من تلك الخطوة، إذ حظر الموقع الحسابات الخاصة ببعض البالغين أيضا، حتى بعد أن قدموا موافقة من الوالدين وثائق مثل شهادات الميلاد أو جوازات السفر لإثبات أنهم في سن الرشد.

وقام "تويتر" بحذف الحسابات، على الرغم من أن بعض المستخدمين باتوا في منتصف العشرينات من عمرهم الآن، لكنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء تحديث خانة عيد ميلادهم والتي يمكن للموقع من خلالها معرفة عمرهم الحقيقي.

واتخذ "تويتر" العديد من الخطوات المهمة خلال الأشهر الماضية المتعلقة بتأمين الموقع وزيادة خصوصية المستخدمين، وهذا بعد الانتقادات الواسعة التي تعرض لها، سواء بسبب التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عبر المنصة أو المحتوى المخالف.

سيريانيوز