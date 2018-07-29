أتاحت شركة "غوغل" النسخة رقم 68 من متصفحها "كروم" والتي توفر العديد من المميزات للمستخدمين، على رأسها ميزة "Not Secured" و تظهر عند تصفح المواقع التي لا تستخدم تشفير HTTPS، خاصة وأن الشركة أكدت قبل ذلك على أهمية تشغيل تشفير HTTPS على مواقع الإنترنت.

وأوضح موقع phonearena الهندي، انه لن يتم أيضا وضع كلمة "Secured" على المواقع التي تستخدم بروتوكول التشفير HTTPS في إشارة منها إلى أن هذا هو أمر افتراضي لأى موقع الكرتوني.

وترى "غوغل" أن هذه الخطوة من شأنها أن تدفع أصحاب المواقع إلى الحصول على بروتوكولات تشفير HTTPS بدلا من ظهور كلمة Not Secured للمستخدمين في كل مرة يدخلون فيها إلى الموقع.

ويوفر التحديث الجديد ميزة منع الإعلانات الضارة والمزيفة، مثل أزرار "Download"الوهمية وأزرار "Skip Ad" التي تنتشر في عدد كبير من المواقع.

وبدأت شركة "غوغل" أيضا بتفعيل ميزة منع فتح النوافذ الإعلانية بعد الضغط على الروابط المختلفة.

سيريانيوز