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"آبل" تقر بمشاكل MacBook Pro وتصدر تحديثاً لتصحيحها
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علوم وتكنولوجيا
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أقرت
شركة "آبل" بوجود مشاكل أداء في الإصدار الجديد من حاسبها المحمول MacBook
Pro قياس 15 إنش، وذلك بعد انتشار تقارير تحدثت عن مشكلة ارتفاع الحرارة
وتراجع الأداء.
وقالت "آبل" في بيان إن المشكلة هي في نظام إدارة الطاقة الحرارية بالطراز الجديد
من الجهاز، ما أدى لحدوث مشكلة اختناق حراري وانخفاض في سرعة وحدة المعالجة
المركزية بشكل كبير ضمن تشكيلة ماك بوك برو لعام 2018، وأضافت أن الاختناق الحراري
يمثل مشكلة، وأن التصحيح البرمجي سوف يصلح مشكلة تراجع الأداء.
وأضافت أن الاختناق الحراري يمثل مشكلة، وأن التصحيح البرمجي سوف يصلح مشكلة تراجع
الأداء.
استجابت شركة آبل للتقارير التي تحدثت عن وجود مشاكل أداء جدية في الإصدار الجديد
من حاسبها المحمول MacBook
Pro قياس 15 إنش المتضمن معالج إنتل Core
i9، والذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا الشهر ضمن عملية تحديث قامت بها
الشركة لأجهزةMacBook
Pro بقياس 13 إنش و 15 إنش المتضمنة الشريط اللمسي Touch
Bar، حيث استمرت التقارير التي تحدثت عن مشكلة ارتفاع الحرارة وتراجع الأداء
بالظهور لمدة أسبوع.
وطرحت الشركة تحديثاً برمجياً جديداً لنظام macOS
10.13 High Sierra على شكل تصحيح يسمى “macOS
High Sierra 10.13.6 Supplemental Update”، وهو متاح لحواسيب MacBook
Pro ويمكن الحصول عليه بشكل مجاني من خلال متجر تطبيقات ماكنتوش.
سيريانيوز
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2018-07-29 12:34:24
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