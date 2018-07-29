تفوق يوفنتوس حامل لقب الدوري الايطالي لكرة القدم على بنفيكا البرتغالي بركلات الترجيح 4-2، ضمن كأس الابطال الدولية لكرة القدم، على غرار تشلسي الانكليزي الذي تخطى انتر الايطالي بالركلات عينها 5-4.

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في المباراة الاولى على ملعب "ريد بول ارينا" في هاريسون في ولاية نيوجيرزي الاميركية وامام 24194 متفرجا، تقدم وصيف الدوري البرتغالي عبر المدافع الاسباني اليكس غريمالدو من ضربة حرة مباشرة (65).



لكن يوفنتوس عادل عن طريق الشاب لوكا كليمنتسا بعد مجهود فردي رائع (84)، ليحتكم الفريقان الى ركلات ترجيح تفوق فيها رجال المدرب ماسيميليانو اليغري 4-2.



ولم يشارك مع فريق "السيدة العجوز" نجمه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل من ريال مدريد الاسباني مقابل 100 مليون يورو.



وفي الثانية على ملعب "اليانز ريفيرا" في مدينة نيس الفرنسية، تقدم تشلسي عبر جناحه الاسباني بيدرو رودريغيز الذي احتفل السبت بعيده الحادي والثلاثين (8)، قبل ان يعادل لانتر لاعب وسطه روبرتو غاليارديني (49).



وفي ركلات الترجيح صد الحارس الارجنتيني البديل ويلفريد كاباييرو ركلة السلوفاكي ميلان شكرينيار حسمت الموقف للفريق اللندني.



ودفع الايطالي ماوريتسيو ساري المدرب الجديد لتشلسي برأس الحربة الاسباني الفارو موراتا في التشكيلة الاساسية، بالاضافة الى لاعب الوسط الايطالي جورجينيو الذي لعب تحت اشرافه في نابولي.