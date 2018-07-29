بدء امتحانات الدورة التكميلية لشهادة الدراسة الثانوية الاخبار المحلية شارك

بدأت، صباح الأحد، امتحانات الدورة التكميلية لشهادة الدراسة الثانوية بفروعها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية والمهنية الصناعية والتجارية والنسوية، حيث بلغ عدد المتقدمين أكثر من 113 ألف طالب وطالبة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وأوضح مدير الامتحانات يونس فاتي، في تصريح لوكالة (سانا)، أن "الوزارة اتخذت كل الإجراءات والتدابير لضمان سير العملية الامتحانية في 682 مركزاً ". ولفت الى ان "عدد الطلاب المسجلين للدورة الثانية وصل إلى 113109 طلاب وطالبات موزعين كالتالي بالفرع الأدبي 32392 والعلمي 70879 والثانوية الشرعية 927 والمهنية التجارية 2624 والنسوية 817 والصناعية 5470 طالباً وطالبة". وكانت وزارة التربية أصدرت في 28 من الشهر الماضي نتائج امتحانات الدورة الأولى لامتحانات شهادة التعليم الثانوي العامة بمختلف فروعها، والتي تقدم اليها أكثر من 224 ألف طالب وطالبة . سيريانيوز

2018-07-29 06:00:42 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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