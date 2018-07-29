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مقتل طفل بقذائف على ريف حماه الغربي
الاخبار المحلية

لقي طفل مصرعه، يوم الاحد، جراء سقوط قذائف صاروخية على ريف حماه الشمالي الغربي.


 

 

 

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وذكرت وكالة (سانا) أن "المجموعات الارهابية أطلقت عدة قذائف صاروخية على قرية بريديج بالريف الشمالي الغربي ما تسبب بمقتل طفل ووقوع أضرار مادية ببعض منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".

وتعرضت عدة مناطق بمدينة حماه وريفها في الآونة الأخيرة لسقوط قذائف أسفرت عن سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية.

سيريانيوز

 
2018-07-29 07:27:50
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