مقتل طفل بقذائف على ريف حماه الغربي الاخبار المحلية شارك

لقي طفل مصرعه، يوم الاحد، جراء سقوط قذائف صاروخية على ريف حماه الشمالي الغربي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وذكرت وكالة (سانا) أن "المجموعات الارهابية أطلقت عدة قذائف صاروخية على قرية بريديج بالريف الشمالي الغربي ما تسبب بمقتل طفل ووقوع أضرار مادية ببعض منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة". وتعرضت عدة مناطق بمدينة حماه وريفها في الآونة الأخيرة لسقوط قذائف أسفرت عن سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية. سيريانيوز

2018-07-29 07:27:50 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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