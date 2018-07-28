أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أنها قامت بتدمير طائرة بدون طيار اقتربت من قاعدة حميميم السورية.

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وأكدت وزارة الدفاع الروسية عدم وقوع ضحايا أو أضرار إثر تدمير القوات الجوية الروسية لطائرة من دون طيار اقتربت من القاعدة الجوية.

كانت قاعدة "حميميم" الروسية، في اللاذقية، أعلنت الأسبوع الماضي، أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين دون طيار مجهولتي الهوية، حاولتا الاقتراب منها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في بيان لها، في 21 الجاري، أن المسلحين يستمرون في نشر الطائرات دون طيار قرب قاعدة حميميم الجوية في سوريا.

وقالت الوزارة إن "المسلحين في منطقة خفض التصعيد بإدلب يرفضون دخول المساعدات الإنسانية المقدمة من روسيا والسلطات السورية".

وأضافت أنه تم "رصد وتدمير طائرة مسيرة أطلقت من مناطق يسيطر عليها المسلحون قرب قاعدة حميميم الجوية".

وأعلنت قاعدة حميميم الروسية، عن إسقاط طائرات بدون طيار مجهولة الهوية، اخر حزيران الماضي، بالقرب من القاعدة في سوريا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، اعلنت في ايار الماضي، عن إسقاط طائرة مجهولة بلا طيار حاولت الاقتراب من قاعدة حميميم في سوريا.

وتواصل روسيا دعم النظام السوري، من خلال توريد الأسلحة والعتاد وتدريب خبراء عسكريين، فيما لا تزال تعمل القاعدة الجوية الروسية في حميميم بريف اللاذقية ومركز الإمداد المادي والتقني في ميناء طرطوس، إضافة إلى مركز التنسيق الروسي للمصالحة الوطنية في سوريا.