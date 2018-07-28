أعلن مصدر عسكري السبت ان الجيش النظامي سيطر على 8 قرى وبلدات في منطقة حوض اليرموك في أقصى ريف درعا الشمالي الغربي أسفرت عن القضاء على العديد من إرهابيي “داعش” وتدمير أوكارهم.

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ونقلت وكالة سانا عن المصدر قوله أن "وحدات الجيش العاملة في المنطقة الجنوبية واصلت عملياتها في ريف درعا الشمالي الغربي وأحكمت سيطرتها على قرى وبلدات صيصون والعوام وجملة وعين حماطة وأبو رقة وأبو خرج والنافعة وسد النافعة".

ولفت المصدر إلى أن "العمليات أسفرت عن القضاء على العديد من الإرهابيين ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة بينما تقوم وحدات الهندسة بتفكيك الإلغام وإزالة المفخخات التي زرعتها التنظيمات الإرهابية في المنطقة".

واشارت سانا إلى أنه "بالتقدم الذي حققه الجيش في حربه على الإرهاب اليوم يكون قد اقترب بشكل كبير من إنهاء الوجود الإرهابي في حوض اليرموك وريف درعا بشكل كامل".

وكانت سانا اشارت في وقت سابق السبت أن عمليات الجيش تركزت على أوكار "داعش" في قرية النافعة شمال بلدة الشجرة المعقل الرئيس للتنظيم في المنطقة وأسفرت عن دحر الإرهابيين من مساحات واسعة بعد تكبيدهم خسائر بالعتاد والأفراد.

وكانت وحدات الجيش النظامي سيطرت خلال اليومين الماضيين على قرى وبلدات حيط وسحم الجولان وجلين في حوض اليرموك وضيقت الخناق على من تبقى من فلول داعش في المنطقة.

وشن الجيش النظامي عملية عسكرية ، منذ 19 الشهر الماضي، في الجنوب السوري، حيث تمكن من انتزاع مناطق عديدة من فصائل معارضة ، حيث اضطر العديد من مسلحي درعا لتسليم سلاحهم وقبول اتفاقات مصالحة، بعد وساطة ضباط روس، أما القنيطرة فتم التوصل لاتفاق تسوية بشأنها بعدما شهدت حملة عسكرية.