أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) يوم السبت، أن دفعة جديدة من اللاجئين السوريين القادمين من لبنان بدأت بالوصول إلى الأراضي السورية.

وأشارت الوكالة، إلى أن دفعة اللاجئين وصلت عبر نقطة "جديدة يابوس" الحدودية، تمهيدا لنقلهم إلى منازلهم في ريف دمشق الغربي والتي غادروها في أوقات سابقة.

وأوضحت أن هذه الدفعة من المهجرين ضمت مئات المواطنين حيث تم استقبالهم عند نقطة جديدة يابوس الحدودية وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق التي حررها الجيش النظامي من الإرهاب.

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الحافلات التي ستقل اللاجئين من منطقة المصنع الحدودية إلى سوريا وصلت إلى مدينة زحلة، وستدخل المصنع بعد الانتهاء من الإجراءات.

وتضم هذه الدفعة حوالي 1000 شخص، ويستمر دخول الحافلات المخصصة لنقلهم منذ الساعة السادسة صباح السبت.

وعادت يوم الاثنين الماضي، دفعة من السوريين المهجرين عبر معبر الزمراني من الأراضي اللبنانية إلى قراهم وبلداتهم في منطقة القلمون بريف دمشق.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، في وقت سابق، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم

وكان الأمن العام اللبناني أعلن في أول تموز الجاري، عن تسهيل عودة عشرات اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا، وذلك بعد عملية مماثلة جرت في منتصف شهر حزيران الماضي ، وشملت 500 نازحاً من بلدة عرسال.

واتخذ الأمن اللبناني إجراءات إدارية لعودة اللاجئين السوريين، منها تسجيل أسمائهم والتنسيق مع لجان المصالحات داخل سوريا، ومع مسؤولين في الحكومة السورية.

ويستضيف لبنان أقل من مليون لاجئ سوري، وتشتكي الحكومة باستمرار من وجودهم الذي أدى، حسب تصريحات مسؤولين، إلى زيادة الضغط على الخدمات العامة، وتراجع النمو الاقتصادي.

سيريانيوز