بحث رئيس "هيئة التفاوض" المعارضة نصر الحريري مع المبعوث الصيني الخاص للقضية السورية شه شياو يان والوفد المرافق له التطورات الأخيرة في سوريا.

وأفادت "هيئة التفاوض"، على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أن اللقاء بين الجانبين تم في مقر الهيئة في العاصمة السعودية الرياض.

وأضافت أن نصر الحريري تحدث عن مجمل التطورات الأخيرة على الصعيد الميداني والصعيد السياسي وسير العملية التفاوضية، وعن آخر مستجدات تشكيل اللجنة الدستورية، معبراً عن "تقدير الشعب السوري للمساعدات الإنسانية التي تقدمها الصين".

وأكد رئيس هيئة التفاوض على "تطلعات الشعب السوري لدور سياسي وإنساني أكبر تستطيع الصين القيام به مستقبلاً".

من جانبه، أكد المبعوث الصيني "حرص بلاه على وحدة وسلامة الأراضي السورية وضرورة الوصول إلى حل سياسي لوقف معاناة الشعب السوري وإعادة الاعمار ومحاربة الإرهاب".

في ختام اللقاء، أكد الجانبان على "ضرورة تكثيف الجهود من جميع الأطراف والعمل بكل السبل لإنهاء معاناة الشعب السوري وبناء مستقبل أفضل لسورية بيد أبنائها".

وتجري حالياً التحضيرات للاجتماع المقبل بصيغة أستانا حول سوريا في سوشي الروسية يومي 30 و 31 الشهر الجاري ، حيث سيشارك في المحادثات ممثلو الدول الثلاث الضامنة للهدنة في سوريا (روسيا، إيران، تركيا)، والمبعوث الأممي الخاص إلى الشأن السوري، ستيفان دي ميستورا.

ومن المتوقع ان يتم التركيز خلال الاجتماع على الأوضاع الإنسانية في سوريا وعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

و يأتي ذلك في وقت تشير فيه أنباء إلى أن الجيش النظامي يستعد لشن عمليات عسكرية في ادلب في أيلول المقبل لاستعادة ادلب بالكامل بعد الانتهاء من العمليات في درعا، حيث أعلن رئيس "هيئة التفاوض" نصر الحريري، أنه يأمل في أن تمنع الضمانة التركية شن معركة بين المعارضة والحكومة في محافظة إدلب، إلا أنه "تعهد بأنها لن تكون سهلة حال اندلاعها".

وشنّ الجيش النظامي عملية عسكرية في الجنوب، عا منذ 19 الشهر الماضي،، حيث تمكن من تحرير مناطق عديدة من فصائل معارضة ، حيث اضطر مسلحي درعا لتسليم سلاحهم وقبول اتفاقات مصالحة، بعد وساطة ضباط روس، أما القنيطرة فتم التوصل لاتفاق تسوية بشأنها بعدما شهدت حملة عسكرية.

سيريانيوز