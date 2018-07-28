أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الجمعة، أنها تعمل مع نظرائها الغربيين للانضمام في عملية إعادة اللاجئين السوريين الى بلادهم.

وقال ممثل وزارة الخارجية الروسية، نيكولاي بورتسيف، في تصريحات نشرتها وكالة (سبونتيك)، ان "موسكو تواصل العمل مع الغربيين بشأن عملية عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتعول على أن ترى ألمانيا من بين المشاركين في العملية الإنسانية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية اعلنت، في وقت سابق الجمعة، أن مصر أبدت رغبتها في الانضمام إلى جهود إعادة اللاجئين السوريين لبلدهم، معربة عن أملها في انخراط كل من الأردن وتركيا في هذه العملية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، في وقت سابق، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم

وأرسلت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاربعاء، فرق عمل الى لبنان والأردن وتركيا، لحل مسألة عودة النازحين السوريين الى بلادهم.

وكانت وزارة الدفاع الروسية اعلنت، منذ ايام، عن افتتاح اول ممرين للاجئين السوريين القادمين من الأردن ولبنان، وذلك بعدما قررت، في 18 تموز،عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين بهدف تسهيل عودة السوريين إلى بلادهم.

وتم نقل بضعة مئات من اللاجئين من مناطق بلبنان إلى سوريا خلال الفترة الماضية، عبر دفعات، في عملية أشرف عليها الأمن العام بالتنسيق مع الحكومة السورية.

ودعت الحكومة السورية مؤخراً المواطنين السوريين الذين غادروا بلادهم بسبب الحرب إلى العودة لوطنهم بعد تحرير العدد الأكبر من المناطق من "الإرهابيين".

وتستضيف تركيا ولبنان والاردن اكبر عدد من اللاجئين السوريين، منذ بدء الازمة السورية، فيما تشتكي الحكومتين الاردنية واللبنانية باستمرار من وجودهم الذي أدى، حسب تصريحات مسؤولي البلدين، إلى زيادة الضغط على الخدمات العامة، وتراجع النمو الاقتصادي