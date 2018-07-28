تبدأ التحضيرات، صباح السبت، لمغادرة حافلات على متنها دفعة جديدة تضم مئات من النازحين السوريين من لبنان الى بلادهم.

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وذكرت وكالة (سانا) انه "تم إنجاز جميع الاستعدادات في نقطة جديدة يابوس الحدودية لاستقبال مئات السوريين المهجرين القادمين من لبنان تمهيدا لنقلهم إلى منازلهم التي غادروها في أوقات سابقة هرباً من إجرام التنظيمات الإرهابية".

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام ان "النازحين السوريين بدأوا بالتجمع من شبعا وباقي قرى العرقوب في باحة الثانوية الرسمية، استعدادا للعودة إلى قراهم عبر حافلات كبيرة أمنتها الدولة السورية والتي من المتوقع ان تصل الى شبعا عبر نقطة المصنع".

وبدأ الأمن العام اللبناني التدقيق باسماء العائدين عبر لوائح اعدت سابقا، في ظل انتشار للجيش اللبناني والقوى الأمنية في الثانوية ومحيطها، ويقدر عدد العائدين بحوالى الـ 900 نازح من مختلف الاعمار، بحسب الوكالة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية اعلنت في وقت سابق، أن أكثر من 260 لاجئا سوريا قد عادوا إلى بلادهم على مدار اليوم الماضي.

وعادت الاثنين الماضي دفعة جديدة من السوريين المهجرين عبر معبر الزمراني من الأراضي اللبنانية إلى قراهم وبلداتهم في منطقة القلمون بريف دمشق .

وتم نقل بضعة مئات من اللاجئين من مناطق بلبنان إلى سوريا خلال الفترة الماضية، عبر دفعات، في عملية أشرف عليها الأمن العام بالتنسيق مع الحكومة السورية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت ، في 18 تموز،عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين بهدف تسهيل عودة السوريين إلى بلادهم.

ويستضيف لبنان أقل من مليون لاجئ سوري، وتشتكي الحكومة باستمرار من وجودهم الذي أدى، حسب تصريحات مسؤولين، إلى زيادة الضغط على الخدمات العامة، وتراجع النمو الاقتصادي.