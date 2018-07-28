حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الجمعة، من تواصل الأعمال القتالية في سوريا، داعياً المجتمع الدولي إلى التعاون لوضع حد للعنف في البلاد.

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ونقلت وسائل إعلام عن غوتيريش قوله، في تقريره الشهري حول الوضع في سوريا والذي ناقشه أعضاء مجلس الأمن في جلستهم ، انه "قلق إزاء استمرار العنف في جنوب غرب سوريا".

وحذر غوتيريش من ان "تواصل الأعمال العدائية قد تسفر عن تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة وتدهور الأزمة الإنسانية العميقة التي يمر بها السوريون".

وشدد غوتيريش على أنه "لا يمكن إنهاء النزاع في سوريا عن طريق تحقيق مكاسب عسكرية وإنما فقط من خلال حل سياسي".

وشن الجيش النظامي عملية عسكرية ، منذ 19 الشهر الماضي، في الجنوب السوري، حيث تمكن من انتزاع مناطق عديدة من فصائل معارضة ، حيث اضطر العديد من مسلحي درعا لتسليم سلاحهم وقبول اتفاقات مصالحة، بعد وساطة ضباط روس، أما القنيطرة فتم التوصل لاتفاق تسوية بشأنها بعدما شهدت حملة عسكرية.

وأشار غوتيريش إلى أن "منح المحتاجين الوصول الآمن والمستدام ودون عوائق إلى المساعدات في جميع أرجاء سوريا يظل أمرا بالغ الأهمية لتجنب مواصلة تفاقم الأزمة الإنسانية".

وتعيش العديد من المناطق السورية أوضاعاً انسانياً سيئة، نتيجة الحصار والعمليات العسكرية والعنف، وسط مطالبات من قبل منظمات اممية ودولية بافساح المجال بادخال مساعدات للمحتاجين.