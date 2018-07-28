أوقعت قرعة مسابقة كرة القدم لدورة الألعاب الآسيوية التي تفتتح منتصف الشهر المقبل في العاصمة الأندونيسية جاكرتا منتخب سورية الأولمبي في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من منتخبات العراق والصين وتيمور الشرقية.

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ويفتتح الأولمبي السوري مبارياته في مواجهة نظيره العراقي في الرابع عشر من آب المقبل ثم يواجه الصين في السادس عشر من الشهر نفسه ويختتم مبارياته بمواجهة تيمور الشرقية في العشرين من آب.



وضمت المجموعة الأولى منتخبات اندونيسيا وهونغ كونغ ولاوس وتايوان وفلسطين والثانية تايلند وأوزبكستان وبنغلادش وقطر والثالثة سورية والعراق والصين وتيمور الشرقية والرابعة اليابان وفيتنام وباكستان ونيبال والخامسة كوريا الجنوبية وقيرغيزستان وماليزيا والبحرين والإمارات والسادسة كوريا الديمقراطية والسعودية وإيران وميانمار.



وينص نظام البطولة على تأهل الأول والثاني من كل مجموعة إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث علماً أن نظام كسر التعادل يأخذ أولاً بفارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة ومن ثم المواجهات المباشرة.