بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، مع السفير السوري لدى موسكو رياض حداد، يوم الجمعة، جوانب التسوية السورية في ضوء التحضيرات الجارية للقاء دولي في سوتشي ضمن "صيغة أستانا ".

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن الطرفين تبادلا الآراء "حول جملة من القضايا المتعلقة بالتسوية السورية في ضوء التحضيرات إلى اللقاء الدولي العاشر حول سوريا ضمن صيغة أستانا، والتي ستعقد في مدينة سوتشي في 30-31 تموز ".

ويتوقع أن يشارك في محادثات سوتشي ممثلو الدول الثلاث الضامنة للهدنة في سوريا (روسيا، إيران، تركيا)، والمبعوث الأممي الخاص إلى الشأن السوري، ستيفان دي ميستورا.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، أعلنت يوم الخميس أن واشنطن لن تشارك في لقاء التسوية السورية في سوتشي سواء إن كانت كمراقب أو بأي صفة رسمية أخرى، رداً على دعوة وجّهت لها من روسيا ، معربةً عن استعدادها للتعاون مع روسيا بشأن حل الأزمة السورية في العملية تحت رعاية الأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن الاجتماع "سيركز اهتماما خاصا على الأوضاع الإنسانية في سوريا" وعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

ومن المخطط أن يجري على هامش اللقاء اجتماع دوري لفريق العمل المعني بتبادل الأسرى والبحث عن المفقودين.

وكان الموفد الاممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، اطلع مجلس الأمن الدولي، الأربعاء على التحضيرات من اجل عقد المحادثات السورية المقبلة في مدينة سوتشي بروسيا.

ويشار إلى أنه عقدت 9 جولات من محادثات أستانا ونتج عنها الاتفاق على 4 مناطق لخفض التصعيد, وذلك بعد اتفاق الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران ).

سيريانيوز