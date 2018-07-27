قال مدير المؤسسة العامة للمعارض، فارس كرتلي، أنه تأكدّت مشاركة 46 دولة عربية وأجنبية في فعاليات معرض دمشق الدولي في دورته الستين.

ونقلت الصحيفة في عددها الصادر يوم الجمعة ، عن كرتلي، قوله أن "الدورة الستين لمعرض دمشق الدولي ستشهد تميزًا بعدد المشاركات الدولية، وتنوع القطاعات والمعروضات".

وأضاف كرتلي "وصل عدد الدول التي ثبتت مشاركتها إلى 46 دولة عربية وأجنبية وبلغ إجمالي المساحات المحجوزة 90 ألف متر مربع بين مساحات مبنية ومكشوفة ".

وتتضمن مدينة المعارض، على طريق مطار دمشق الدولي، ستة أجنحة دولية كبيرة، وثمانية صغيرة، وأربع أجنحة وطنية صغيرة، إضافة إلى الجناح السوري وسوق للبيع، وسوق للمهن اليدوية، وأجنحة للخدمات مع مساحات خارجية مكشوفة للعرض.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة 60 من معرض دمشق الدولي، في 6 من أيلول المقبل، بعد أن بدأ استئناف دورته العام الماضي.

وخصصت “المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية”، أواخر حزيران الماضي، ست قاطرات لنقل الزوار من محطة “القدم” جنوبي دمشق، إلى مدينة المعارض.

يشار إلى أن معرض دمشق الدولي عاد إلى الساحة العام الماضي، بعد انقطاع دام 5 سنوات نتيجة الأوضاع الأمنية في سوريا.

سيريانيوز