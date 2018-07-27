قال وزير الدفاع الأمريكي، جميس ماتيس، يوم الجمعة، ان "الرئيس دونالد ترامب لم يطلب من الجيش بدء العمل مع روسيا على الأرض في سوريا ".

ونقلت وكالة (رويترز) عن ماتيس، قوله أنه "لم تطرأ أي تغييرات في السياسة، بناء على قمة الأسبوع الماضي بين ترامب و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فى هلسنكى"، مضيفاً أن "الرئيس لم يصدر أي توجيهات جديد بشأن سوريا".

وتابع الوزير الامريكي "تحدثت مباشرة بعد قمة هلنسكي اتصل بي كل من كبير موظفي البيت الأبيض، ومستشار الأمن القومي. لا توجد أي تغييرات في السياسة بعد الاجتماع".

وكان لقاء ثنائي جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، في هلسنكي 16 تموز الجاري، وعقب القمة أعلن الرئيسان عن اهتمامها بتحسين العلاقات بين البلدين.

وكان الجنرال الأمريكي جوزيف فوتيل، المشرف على العملية العسكرية في سوريا، قال منذ أيام، أنه " لم يتلق تعليمات جديدة للتعاون مع الجيش الروسي منذ قمة هلسنكي بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين."

كما أن روسيا قدمت الأسبوع الماضي، خططا للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية تضمن العودة الآمنة للاجئين إلى سوريا، وقد أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة أن ذلك كان جزءا من محادثات الرئيسين في هلسنكي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن لدى الولايات المتحدة إمكانية واحدة فقط للبقاء في سوريا وهي تكمن في بدء التعاون مع موسكو ودمشق لعودة اللاجئين, وذلك ردا على تصريحات مسؤول امريكي تحدث فيها عن استحالة التعاون مع روسيا بشأن اللاجئين.

يشار إلى أن روسيا أسست في الفترة الأخيرة مركزا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا.

سيريانيوز