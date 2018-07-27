قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، أن دول "بريكس" قيمت إيجابيا المبادرة الإنسانية الروسية حول سوريا.

وقال بوتين, خلال مؤتمر صحفي في أعقاب أعمال قمة "بريكس" في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، ردا على سؤال حول سوريا، إن "الزملاء اتخذوا موقفا إيجابيا من مقترحنا، في أن يشاركوا بمزيد من النشاط في العمليات الإنسانية لمساعدة الشعب السوري ".

وأصدرت روسيا وفرنسا بيانا مشتركا أعلنتا فيه عن نية البلدين في إطار مشروع مشترك لتقديم المساعدات الإنسانية لسكان الغوطه الشرقية، وتتكون هذه المساعدة من منتجات طبية ضرورية لـ 500 شخص مصاب بجروح خطيرة ، وأدوية ضرورية لعلاج 15000 إصابة طفيفة.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية الروسية، نقلت أكثر من 40 طنا من المساعدات الإنسانية من فرنسا إلى سوريا.

كما أعلنت الروسية أيضاً، في الأيام القليلة الماضية، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم

يشار إلى أن القمة العاشرة لمجموعة "بريكس" انعقدت في مدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا منذ الـ 25 تموز الجاري، وصدر عن القمة إعلان جوهانسبورغ الذي أجمل عمل المجموعة خلال 10 سنوات حيث أكدت الدول موقفها المشترك من أبرز القضايا الدولية.

سيريانيوز