يترقب سكان العالم بشغف، أطول خسوف كلي للقمر في القرن الـ21، الذي ستحتضنه سماء المنطقة العربية، من ليل الجمعة، وهي ظاهرة فريدة، عرفت بظاهرة "القمر الدموي".

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ودعت "الجمعية الفلكية السورية"” بالتعاون مع جامعة "الشام" الخاصة، لحضور مشاهدة هذه الظاهرة من مقر الجامعة في دمشق البرامكة.

ويبدأ من الساعة 9:15 بتوقيت دمشق، مساء الجمعة، ليكون الخسوف الكلي في الساعة 10:25، إلى أن يبدأ القمر بالخروج من ظل الأرض في الساعة 12:10 بتوقيت دمشق، في ظاهرة هي الأولى في سوريا منذ 80 عامًا.

من جهتها, نقلت وكالة "رويترز" عن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ان يوم الجمعة 27 من تموز سيشهد أطول خسوف كلي للقمر في القرن الـ21، بسبب تحرك القمر نحو ظل الأرض.

واوضحت ناسا ان "الخسوف الكلي سيستغرق ساعة و42 دقيقة و57 ثانية، لكن سيسبقه خسوف جزئي، ما يعني أن القمر سيمضي في المجمل ثلاث ساعات و54 دقيقة في الجزء المعتم من ظل الأرض".

وستشهد الخسوف كل من أوروبا، إفريقيا، الشرق الأوسط، بين الغروب ومنتصف الليل يوم 27 من تموز، ثم بين منتصف الليل وشروق الشمس يوم 28 من تموز في معظم أنحاء آسيا وأستراليا.

واطلق العلماء على هذه الظاهرة "القمرالدموي" لأن القمر لا يختفي كليًا في أثناء الخسوف الكلي، بل يصبح لونه أحمر نحاسيًا.

وهذا الاحمرار ناتج عن ضوء الشمس الذي يتشتت في الغلاف الغازي الأرضي، إذ يمتص الغلاف جميع أشعة الطيف الشمسي باستثناء الطيف الأحمر، صاحب أطول موجة في أمواج الطيف الشمسي، فيكمل طريقه من أطراف الكرة الأرضية باتجاه القمر ليظهر بلون أحمر نحاسي، ولولا هذه الظاهرة لاختفى القمر في أثناء الخسوف تمامًا.

ويعتبر خسوف القمر ظاهرة فلكية طبيعية، ولا يرتبط حدوثها بزلازل أو كوارث ولا يمكن أن تؤثر في الحالة الصحية للناس ، وتحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس من القمر في الأوضاع العادية، وتحدث هذه الظاهرة عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل (فيكون خسوفا كليًا) أو تقريبي (فيكون خسوفًا جزئيًا).

يشار الى عاما 2014، و2015، شهد ايضا ظاهرة "القمر الدموي" والتي تسمى أيضًا "القمر الخارق".

يذكر أن هذا القرن سيشهد 225 ظاهرة خسوف للقمر، منها 85 كلية، و6 فقط ستستمر أكثر من ثلاث ساعات، وأطولها سيكون الخسوف الذي سيحدث هذا اليوم.