بدأت منظمة "الهلال الأحمر السوري" و الأمم المتحدة، يوم الخميس، بتوزيع المساعدات الفرنسية على المدنيين في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وكتبت المنظمة على صفحتها في( تويتر) انه "تم توزيع 3840 بطانية و572 وحدة من أدوات المطبخ وخيم من المساعدات الفرنسية إلى سكان الغوطة الشرقية.

ونقلت وكالة (فرانس برس )عن مصدر في المنظمة قوله إن "7 شاحنات دخلت مدينة دوما تضم مساعدات إنسانية غير غذائية، بدأ توزيعها على المستفيدين في بلدات الغوطة الشرقية عن طريق مركز الهلال في دوما".

وكانت المنظمة تسلمت السبت الماضي 50 طنا من المساعدات الإنسانية المقدمة من الحكومة الفرنسية إلى الشعب السوري، وتم نقلها على متن طائرة شحن روسية.

وتم في 22 اذار الماضي، إجلاء مسلحي الغوطة مع عوائلهم ، الرافضين للتسوية، باتجاه الشمال السوري، بموجب اتفاق، عقب حملات عسكرية شنها الجيش النظامي على المنطقة، بدعم من الطيران الروسي وحصاراً دام لعدة سنوات.

وتعيش العديد من المناطق السورية أوضاعاً انسانياً سيئة، نتيجة الحصار والعمليات العسكرية والعنف، وسط مطالبات من قبل منظمات اممية ودولية بافساح المجال بادخال مساعدات للمحتاجين.