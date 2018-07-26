أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​ الخميس ان "​واشنطن​ لن تشارك في لقاء التسوية السورية في سوتشي".

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وكان نائب مدير قسم الإعلام والصحافة في الخارجية الروسية، أرتيوم كوجين، قال في وقت سابق اليوم ان مدينة سوتشي تستضيف يومي 30 و31 الجاري الاجتماع الدولي الـ10 حول سوريا في إطار منصة أستانا, مشيرا الى ان هذه الفاعلية تاتي بمشاركة نواب وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا بصفة الدول الضامنة لعملية أستانا الخاصة بالإسهام في التسوية السورية، ووفدين من حكومة سوريا والمعارضة السورية، ومراقبين من الأمم المتحدة والأردن، وتم كذلك توجيه دعوة مماثلة للولايات المتحدة.

وأوضح كوجين أن اجتماع سوتشي "سيركز اهتماما خاصا على الأوضاع الإنسانية في سوريا" وعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وكان الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا، اطلع مجلس الامن الدولي، الاربعاء على التحضيرات من اجل عقد المحادثات السورية المقبلة في مدينة سوتشي بروسيا.

ومن المقرر ان يعقد الاجتماع المقبل بصيغة أستانا حول سوريا في سوشي الروسية يومي 30 و 31 الشهر الجاري.

يشار الى ان عقدت 9 جولات من محادثات استانا ونتج عنها الاتفاق على 4 مناطق لخفض التصعيد, وذلك بعد اتفاق الدول الضامنة (روسيا وتركيا وايران) .