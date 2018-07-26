أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، عن عودة طائرة عسكرية روسية على متنها نحو 200 من أفراد الشرطة العسكرية من سوريا إلى روسيا.

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واشارت وزارة الدفاع، في بيان، نشرته وسائل اعلام روسية، الى ان "حوالي 200 عسكري من أفراد الشرطة العسكرية عادول إلى الوطن بعد إتمام تنفيذ المهام الخاصة في الاراضي السورية، وتم نقلهم على متن طائرة "إيل-76" تابعة للنقل العسكري الروسي إلى مطار موزدوك في أوسيتيا الشمالية".

وكان 100 من أفراد الشرطة العسكرية عادوا في 17 الشهر الجاري، من جنوب سوريا بعد انتهاء مهامهم المتمثلة في حماية شحنات المساعدات الإنسانية.

كما عادت، في وقت سابق من الشهر الجاري، مروحيتين عسكريتين من طراز "مي-8 إم أي أش من سوريا إلى مركز المرابطة الدائمة في مقاطعة نوفوسيبيرسك الروسية.

وكان الرئيس الروسي قرر سحب الجزء الأكبر من مجموعة القوات الروسية في آذار 2016، وذلك بصدد نجاح تنفيذ المهام، الأمر الذي حدث بالفعل في نيسان 2017 حيث جرى تخفيض حجم القوات الروسية العاملة في سوريا وسحب نصف قواتها الجوية.

ولا تزال قاعدة حميميم الجوية ومركز الإمداد المادي والتقني في طرطوس تعمل، وبالإضافة إلى ذلك، يعمل المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا.

يشار إلى أن روسيا بدأت في 2015 عملية عسكرية بسوريا، واتخذت من قاعدة حميميم بريف اللاذقية مقراً لها، حيث قدمت الدعم للجيش النظامي ما ساهم في تغير موازين القوى لصالحه واستعاد السيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي.