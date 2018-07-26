دانت الولايات المتحدة الأمريكية الهجمات التي شنها تنظيم "داعش" في محافظة السويداء، مؤكدة على ثبات موقفها لمحاربة التنظيم وإنهاء العنف في سوريا.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، في بيان ، نشرته وسائل إعلام، عن "تعازي الولايات المتحدة لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى".

وأكد البيان "موقف الولايات المتحدة الثابت لمحاربة تنظيم (داعش) وتهدئة العنف في سوريا وتحقيق الاستقرار في المنطقة".

واشار البيان الى ان "القضاء على تنظيم (داعش) يعد احد أولويات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، مؤكدا " التزام الادارة الأمريكية بالتعاون مع حلفائها الدوليين لتحقيق هذا الهدف".

وشن تنظيم "داعش" فجر الاربعاء هجمات انتحارية وتفجيرات استهدفت مدينة السويداء و قرى ومناطق تقع شرقي و شمالي المحافظة، مااسفر عن مقتل وإصابة اكثر من 250 شخص

وتعد الحصيلة من بين الأكبر إجمالا في سوريا جراء هجمات التنظيم الذي خسر غالبية مناطق سيطرته في العامين الأخيرين.