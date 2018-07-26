كشفت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس، عن الملفات التي بحثها الرئيس بشار الاسد، خلال استقباله الوفد الروسي أمس الاربعاء.

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وذكرت الخارجية الروسية، في بيان، نشرته وكالة (سبونتيك)، ان المباحثات تركزت حول إعادة إعمار سوريا فيما بعد النزاع، بما في ذلك عودة اللاجئين السوريين ونقل الأشخاص داخليا إلى أماكن إقاماتهم الدائمة في أسرع وقت".

واشار البيان الى ان الاسد "رحب بخطوات المبادرة الروسية في هذا الاتجاه"، مؤكداً "الاستعداد لتهيئة الظروف اللازمة لاستقبال آمن وكريم وإقامة السوريين العائدين إلى وطنهم".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت ، في 18 تموز،عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين بهدف تسهيل عودة السوريين إلى بلادهم.

ودعت الحكومة السورية مؤخراً المواطنين السوريين الذين غادروا بلادهم بسبب الحرب إلى العودة لوطنهم بعد تحرير العدد الأكبر من المناطق من "الإرهابيين".

واستقبل الاسد، امس الاربعاء، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف والوفد المرافق له.