دان "حزب الله" اللبناني الهجمات التي وقعت في محافظة السويداء ونفذها تنظيم "داعش" ، متهماً القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا بالاشتراك في هذه الجرائم.

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وأكد الحزب، في بيان، نشره موقع (المنار)، "وقوفه إلى إلى جانب اهالي السويداء في هذه المحنة الجديدة"، مشيداً بـ”البطولة والشجاعة التي أبداها جنود وضباط الجيش السوري وأهالي المنطقة في مواجهة هذا الهجوم وإفشاله وإفشال أهدافه".

واشار البيان الى ان الهجمات جاءت في أعقاب "انتصارات سوريا وحلفاؤها في الآونة الأخيرة خاصة في الجنوب السوري".

واعتبر البيان ان "قدوم الجماعات المسلحة بكل أسلحتها من منطقة التنف ،حيث تتواجد القوات الامريكية وأمام أعينها وبتسهيلات واضحة منها هو مؤشر خطير على اشتراك هذه القوات ودعمها لهذه الجريمة الارهابية ضد سوريا، ويؤكد بشكل واضح أن القوى الأقليمية والدولية لا تزال تواصل استخدام هذه العصابات في تحقيق أغراضها الخبيثة وأهدافها العدوانية”.

وشن تنظيم "داعش" فجر الاربعاء هجمات انتحارية وتفجيرات استهدفت مدينة السويداء و قرى ومناطق تقع شرقي و شمالي المحافظة، مااسفر عن مقتل وإصابة اكثر من 250 شخص

وتعد الحصيلة من بين الأكبر إجمالا في سوريا جراء هجمات التنظيم الذي خسر غالبية مناطق سيطرته في العامين الأخيرين.