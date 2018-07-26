اكتسح توتنهام الإنجليزي، نظيره روما الإيطالي، بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين في منافسات الكأس الدولية للأبطال.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

تقدم باتريك شيك في الدقيقة الثالثة لروما، عن طريق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعدل فيرناندو يورينتي، النتيجة للسبيرز في الدقيقة التاسعة من ضربة رأس.



وعاد يورينتي، ليسجل الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه، في الدقيقة 18، بعد متابعة جيدة للكرة التي سقطت من حارس المرمى.



وسجل اللاعب البرازيلي لوكاس مورا، الهدفين الثالث والرابع لتوتنهام، في الدقيقتين 28 من رأسية، و44 من تسديدة بقدمه اليسرى.