تغلب مانشستر يونايتد الإنجليزي، على نظيره ميلان الإيطالي بركلات الترجيح (9-8) وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، بالتعادل الإيجابي 1-1، في إطار الكأس الدولية للأبطال.

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وعلى ملعب "ستاب هاب سنتر" في لوس انجليس وامام 21742 متفرجا، تقدم التشيلي أليكسيس سانشيز للشياطين الحمر في الدقيقة 12 من عمر المباراة وذلك بعد انفراده بحارس المرمى عقب تمريرة سحرية من خوان ماتا.



ومنح سوسو التعادل لميلان في الدقيقة 15 بعد تسديدة قوية بقدمه اليسرى سكنت شباك حارس اليونايتد.



وعلى ملعب "هاينز فيلد" في بيترسبورغ ببنسيلفانيا وامام 16171 متفرجا، فاز بنفيكا البرتغالي على بوروسيا دورتموند بركلات الترجيح 4-3، بعد تعادلهما 2-2. سجل لبوروسيا دورتموند ماكسيميليان فيليب (20 و22). ولبنفيكا اندريه الميدا (51) والفا سيميدو من غينيا بيساو(69).