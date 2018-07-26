فاز ليفربول على مانشستر سيتي 2-1، ويوفنتوس على بايرن ميونيخ 2-صفر، في مباريات كأس الابطال الدولية.

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على ملعب "ميلت لايف ستاديوم" في ايست راثرفورد بنيوجيرزي في الولايات المتحدة وامام 52635 متفرجا، حول ليفربول وصيف دوري ابطال اوروبا تخلفه امام مانشستر سيتي بطل الدوري الانكليزي بإصابة في مقابل لا شيء، الى فوز 2-1 عبر مهاجميه الاحتياطيين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه.



وافتتح الالماني ليروي سانيه الذي استبعده المدير الفني الالماني يواكيم لوف عن المنتخب الالماني المشارك في نهائيات كأس العالم في روسيا، التسجيل لمانشستر سيتي (57) في مرمى الحارس الايرلندي الناشئ كاويهين كيليهر (19 عاما). وعادل المصري محمد صلاح من لمسته الاولى للكرة بكرة رأسية (63) بعد دقيقة واحدة من دخوله. ثم سجل السنغالي ساديو مانيه اصابة الفوز (94) من ركلة جزاء، اذ سدد الكرة بنجاح في مرمى الحارس الاحتياطي جو هارت.



وعلى ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد" في فيلادلفيا وامام 32105 متفرجين، فاز يوفنتوس بطل ايطاليا على بايرن ميونيخ بطل المانيا 2-صفر سجلهما المهاجم الناشئ اندريا فافيلي (21 عاما) الذي امضى الموسم الماضي في الدرجة الثانية مع اسكولي(32 و40).



ويلتقي يوفنتوس في مباراته المقبلة بنفيكا البرتغالي في 28 تموز، فيما يلتقي بايرن في اليوم نفسه فريق مانشستر سيتي الانكليزي.