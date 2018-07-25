ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي وقع، اليوم الأربعاء ، في السويداء جنوبي سوريا، إلى 100 قتيل و178 مصابا, فيما تبنى تنظيم داعش الارهابي الهجموم.

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي وقع، اليوم الأربعاء ، في السويداء جنوبي سوريا، إلى 100 قتيل و178 مصابا, فيما تبنى تنظيم داعش الارهابي الهجموم.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة سبوتنيك "ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم والانفجار في السويداء وريفها إلى 100 قتيل و178 جريحا".

من جهتها, اشارت مصادر اعلامية ان حصيلة ضحايا الهجوم في محافظة السويداء الذي استهدف المدينة وقرى الريفين الشرقي والشمالي الى 143 قتيل و200 جريح.

وكانت بعض المصادر اشارت الى سقوط 96 قتيل ,170جريح جراء التطورات الامنية في المحافظة.:

وفي نفس السياق, تبنى تنظيم داعش الارهابي المسؤولية عن الهجمات التي استهدفت محافظة السويداء.

وقالت وكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب) إن "داعش" أعلن أن "جنود الخلافة" التابعين لهم، هاجموا المواقع الأمنية والأهداف الحكومية في السويداء، قبل أن يفجروا أنفسهم بأحزمة ناسفة.

قالت سانا أن انتحاريا إرهابيا فجر نفسه في منطقة السوق بمدينة السويداء ما تسبب بارتقاء شهداء ووقوع جرحى بين المواطنين.

وأضافت سانا ان الجهات المختصة لاحقت وقتلت إرهابيين انتحاريين من “داعش” يرتديان حزامين ناسفين قبيل تفجير نفسيهما في المناطق السكنية بمدينة السويداء.

وفي وقت لاحق أفادت سانا بأن الجهات المختصة بالتعاون مع الأهالي لاحقت أحد إرهابيي “داعش” وقضت عليه في منطقة المسلخ بحي الجلاء في مدينة السويداء.

سيريانيوز