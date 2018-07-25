أطلع الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا، يوم الأربعاء، مجلس الامن الدولي، على التحضيرات من اجل عقد المحادثات السورية المقبلة في مدينة سوتشي بروسيا.

ونقلت وسائل اعلام عن ممثل السويد لدى الأمم المتحدة أولوف سكوت قوله، الذي ترأس جلسة مجلس الأمن ، عقب مشاورات مغلقة حول سوريا، ان " دي ميستورا عقد مؤخرا جلسة إحاطة مع أعضاء مجلس الأمن حول التحضيرات لاجتماع بصيغة أستانا في سوتشي في 30-31 الجاري، والذي يهدف إلى ضمان حل سياسي للنزاع السوري".

وكانت وكالة (نوفوستي) أفادت، نقلا عن مصدر مطلع، بان النظام السوري وافق على المشاركة في لقاء سوتشي المقبل .

ومن المقرر ان يعقد الاجتماع المقبل بصيغة أستانا حول سوريا في سوشي الروسية يومي 30 و 31 الشهر الجاري.

واشار سكوت الى ان الاجتماع ركز على "ضرورة إنهاء المواجهات العسكرية، بما في ذلك الوضع في جنوب غرب سوريا وإدلب، بالطبع، وقف العنف ضروري من أجل حل سياسي مستدام".

وشن الجيش النظامي عملية عسكرية ، منذ 19 الشهر الماضي، في الجنوب السوري، حيث تمكن من انتزاع مناطق عديدة من فصائل معارضة ، حيث اضطر العديد من مسلحي درعا لتسليم سلاحهم وقبول اتفاقات مصالحة، بعد وساطة ضباط روس، أما القنيطرة فتم التوصل لاتفاق تسوية بشأنها بعدما شهدت حملة عسكرية.

وقال المبعوث الاممي ،في اجتماع مغلق لمجلس الامن، انه "يأمل في تحقيق تقدم بشأن تشكيل اللجنة قبل الاجتماع السنوي لقادة العالم في الامم المتحدة اواخر ايلول".

ويجري العمل على تشكيل لجنة دستورية من شأنها أن تعمل مع دي ميستورا على إعداد مقترحات خاصة لصياغة دستور جديد لسوريا.

وتسلمت الامم المتحدة مؤخرا قائمة مرشحين للجنة الدستورية من قبل الحكومة السورية والمعارضة.

واوكلت الى دي ميستورا، الذي يتولى جهود الامم المتحدة بشأن سوريا منذ 2014، مهمة تشكيل اللجنة خلال اجتماع دعمته روسيا عقد في سوتشي في كانون الثاني الماضي.