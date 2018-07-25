أرسلت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاربعاء، فرق عمل الى لبنان والأردن وتركيا، لحل مسألة عودة النازحين السوريين الى بلادهم.

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وقال رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، بحسب وسائل اعلام روسية، ان الهدف من ارسال فرق عمل الى البلدان الثلاث "إجراء دراسة مفصلة لمسائل عودة اللاجئين إلى سوريا".

واشار المسؤول الروسي الى ان موسكو "لا تزال تتمسك بمبدأ أن عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية وآمنة".

وجرت في وقت سابق اليوم مباحثات روسية لبنانية بخصوص خطط موسكو بشأن العودة الجماعية للاجئين السوريين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية اعلنت، يوم الاثنين، عن افتتاح اول ممرين للاجئين السوريين القادمين من الأردن ولبنان.

وتم نقل بضعة مئات من اللاجئين من مناطق بلبنان إلى سوريا خلال الفترة الماضية، عبر دفعات، في عملية أشرف عليها الأمن العام بالتنسيق مع الحكومة السورية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت ، في 18 تموز،عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين بهدف تسهيل عودة السوريين إلى بلادهم.

ودعت الحكومة السورية مؤخراً المواطنين السوريين الذين غادروا بلادهم بسبب الحرب إلى العودة لوطنهم بعد تحرير العدد الأكبر من المناطق من "الإرهابيين".

وتستضيف تركيا ولبنان والاردن اكبر عدد من اللاجئين السوريين، منذ بدء الازمة السورية، فيما تشتكي الحكومتين الاردنية واللبنانية باستمرار من وجودهم الذي أدى، حسب تصريحات مسؤولي البلدين، إلى زيادة الضغط على الخدمات العامة، وتراجع النمو الاقتصادي.