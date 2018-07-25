الجيش يؤكد علو كعبه على الاتحاد ويتوج بلقب دوري السلة السوري اخبار الرياضة شارك

أحرز فريق الجيش لقب بطولة الدوري السوري للرجال بكرة السلة لموسم 2017 / 2018 بفوزه على فريق الاتحاد بنتيجة 81-67 في صالة الأسد بحلب ضمن الدور النهائي للبطولة وسط حضور جماهيري كبير.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وتمكن الجيش من إحراز اللقب بعد فوزه في ثلاث مباريات متتالية ضمن الدور النهائي حيث فاز في اللقاء الأول 80-69 وجدد الفوز في الثاني 75-72 ليحسم لقب البطولة ويحرز الثنائية في هذا الموسم بعد فوزه بلقب بطولة كأس الجمهورية بتغلبه على الاتحاد 73-67.



وفرض الجيش أفضليته الهجومية في المباراة وكان الأميز في جميع المراكز وتألق في التسديد من خارج القوس وفي المرتدات السريعة في حين لم يوفق الاتحاد وأضاع العديد من النقاط السهلة.



يشار إلى أن فريق الجيش أحرز لقب بطولة الدوري العام الماضي بفوزه على الوحدة بنتيجة 71-64. سيريانيوز 2018-07-25 05:51:24 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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