للبقاء اكثر في ملاعب التنس.. السويسري فيدرر ينسحب من دورة تورنتو الكندية اخبار الرياضة شارك

أعلن لاعب كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر انسحابه من دورة تورونتو الكندية الدولية المقررة من 6 الى 12 آب المقبل.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا ويأتي قرار اللاعب السويسري، 36 عامًا، الذي خسر نهائي كأس روجرز العام الماضي، أمام الألماني ألكسندر زفيريف في مونتريال، بعد نحو أسبوعين من خروجه من دور الثمانية ببطولة ويمبلدون.



واوضح فيدرر المتوج 8 مرات بلقب بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الاربع الكبرى، انه قرر تخفيف روزنامته، وقال: "أشعر بخيبة أمل حقا لعدم اللعب في تورونتو لانني اقدر كثيرا الجمهور الكندي، لكن البرمجة الصارمة هي الان المفتاح لطول عمري في الملاعب".



وينافس في البطولة 9 من المصنفين العشرة الأوائل، بينهم المصنف الأول عالميا رافاييل نادال الفائز باللقب 3 مرات بجانب نوفاك ديوكوفيتش بطل ويمبلدون مؤخرًا والفائز بالكأس 4 مرات.



وسيتم استبدال فيدرر بالفرنسي جيريمي شاردي في قرعة الجدول النهائي الذي سيضم 19 من أفضل 20 لاعبا في العالم حسب المنظمين. سيريانيوز 2018-07-25 05:58:28 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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