قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس انه "يستبعد التعاون العسكري مع القوات الروسية في سوريا، قبل صدور قرار سياسي في واشنطن بذلك".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) عن ماتيس ،قوله خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء "لن نقوم بأي شيء إضافي، حتى يحدد وزير الخارجية والرئيس النقطة التي سنبدأ منها العمل إلى جانب حلفائنا مع روسيا في المستقبل".

وأضاف "هذا الأمر لم يحصل حتى الآن، وسيكون من السابق لأوانه دخولي في أي تفاصيل أكثر في هذه المرحلة".

وكان الجنرال الأمريكي جوزيف فوتيل، المشرف على العملية العسكرية في سوريا، قال يوم الخميس، أنه " لم يتلق تعليمات جديدة للتعاون مع الجيش الروسي منذ قمة هلسنكي بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين."

كما أن روسيا قدمت الأسبوع الماضي، خططا للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية تضمن العودة الآمنة للاجئين إلى سوريا، وقد أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة أن ذلك كان جزءا من محادثات الرئيسين في هلسنكي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن لدى الولايات المتحدة إمكانية واحدة فقط للبقاء في سوريا وهي تكمن في بدء التعاون مع موسكو ودمشق لعودة اللاجئين, وذلك ردا على تصريحات مسؤول امريكي تحدث فيها عن استحالة التعاون مع روسيا بشان اللاجئين.

يشار إلى أن روسيا أسست في الفترة الأخيرة مركزا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا.