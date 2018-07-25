دان "الائتلاف الوطني" المعارضة، يوم الأربعاء، الهجمات التي وقعت في محافظة السويداء، محملاً النظام السوري مسؤولية تمكن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من شن هذه العمليات الإجرامية.

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واعرب الائتلاف، في بيان، نشر عبر حسابه (تويتر)، عن "ادانته الهجوم الإجرامي الذي نفذه تنظيم "داعش "، مستهدفاً مدنيين في السويداء من خلال سلسلة من التفجيرات وإطلاق النار، مما خلف عشرات الشهداء والمصابين".

وأكد البيان "مسؤولية قوات النظام تجاه تمكّن " داعش" من تنفيذ هذه العمليات الإجرامية، وذلك بالنظر إلى تمكُّن المهاجمين من قطع مسافات طويلة، وتجاوز حواجز عدة، والدخول إلى المدينة لارتكاب جريمتهم، وكذلك استناداً إلى الدور الأصلي للنظام في إنشاء ودعم هذا التنظيم الإرهابي".

وكان العشرات من الأهالي سقطوا بين قتيل و جريح في هجمات انتحارية وتفجيرات استهدفت مدينة السويداء و قرى ومناطق تقع شرقي و شمالي المحافظة.

واستخدم المسلحون في هجومهم صواريخ محمولة وأسلحة فردية وقنابل يدوية، عقب تمكنهم من التسلل إلى المدينة ونفذوا ثلاثة تفجيرات، الأول قرب السوق والثاني عند دوار المشنقة والثالث استهدف دوار النجمة.

وتزامنت التفجيرات مع هجوم عنيف لـ"داعش" على قرى المتونة ودوما وتيما في ريف السويداء الشرقي والشمالي الشرقي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، حيث تحدثت انباء ان النظامي تصدى لمحاولات تسلل التنظيم الى هذه القرى.

وتشير بعض التقديرات إلى مقتل نحو 25 مسلحا من تنظيم "داعش" على أطراف المقرن الشرقي في ريف المحافظة وبلدة دوما في الريف الشرقي والمجبل بين دوما والمتونة.