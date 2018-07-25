أبدت الأمم المتحدة قلقها من استمرار التوتر على الحدود بين سوريا وإسرائيل، وذلك عقب إسقاط مقاتلة سورية بصاروخ إسرائيلي.

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وحذر مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ، في تصريحات نشرتها وكالات انباء، من "مسار مزعج من المواجهات الخطيرة والمتكررة" بين إسرائيل وسوريا".

ودعا المسؤول الاممي "جميع الأطراف إلى الالتزام بكل بنود اتفاق عام 1974 ودعم دور قوة لمراقبة فض الاشتباك والمراقبة التابعة للأمم المتحدة، التي تراقب اتفاقا بين إسرائيل وسوريا في هضبة الجولان.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، عبر صاروخ باتريوت مقاتلة سوخوي قادمة من الأراضي السورية، ماادى الى إسقاطها، حيث تحدثت تقارير ان الحادثة أسفرت عن مقتل طيار وفقدان اخر.

وقدم الجانبين السوري والاسرائيلي روايتين مختلفتين عن حول الحادث، حيث اعلن الجيش الاسرائيلي ان الطائرة اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي في جنوب هضبة الجولان، في حين اكد مصدر عسكري سوري ان اسرائيل استهدفت الطائرة الحربية في الاجواء السورية خلال عملياتها ضد الارهابيين في منطقة صيدا على أطراف وادي اليرموك.

وتشهد الاوضاع على الحدود بين سوريا واسرائيل توترات في الفترة الاخيرة، لاسيما عقب الحملة العسكرية في الجنوب السوري، حيث شنت إسرائيل في الفترة الأخيرة سلسلة غارات على أهداف ومواقع عسكرية سورية ، كما اعترضت عدداً من الطائرات القادمة من الاراضي السورية، وسط تهديدات من قبل مسؤولين اسرائيليين بالتصدي لأي محاولة لانتهاك حدود بلادهم.