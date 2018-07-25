فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، عقوبات شملت 5 مؤسسات و8 إفراد، قالت إنهم على صلة ببرنامج سوريا للأسلحة الكيماوية.

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وذكرت الوزارة، في بيان لها، نشرته وسائل اعلام، أن الكيانات والأفراد المستهدفين "لعبوا دورا مهما ضمن شبكة تورد معدات إلكترونية للوكالة السورية التي تطور الأسلحة".

وأشارت الخزانة إلى أنها "قامت بفرض العقوبات المذكورة بالتنسيق مع فرنسا، التي قررت في وقت سابق من هذا الأسبوع تمديد تجميد أصول الشبكة المذكورة".

ومن بين المؤسسات التي تم فرض العقوبات عليها شركة قطرنجي لتجارة الإلكترونيات (Electronic Katrangi Trading) المسجلة في لبنان.

كما شملت العقوبات الزوجين أنطوان أجاكا وآني بوركليان، اللذين كانا يقيمان في ولاية ماساتشوستس الأمريكية حتى يناير الماضي، وقدموا معدات إلكترونية أمريكية الصنع للشركة المذكورة.

وقالت وكيلة وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب سيجال ماندلكر ان”استخدام سوريا المروع للأسلحة الكيماوية، بما في ذلك في هجمات على نساء وأطفال ، لا يزال حاضرا بقوة في أذهاننا... اليوم نواصل حملتنا لوقف الهجمات الوحشية التي ينفذها النظام باستهداف شبكات التوريد التي تدعم برنامجه للأسلحة الكيماوية“.

وتواجه الحكومة السورية اتهامات متكررة من قبل عدة دول غربية لاسيما الولايات المتحدة بشن هجمات باستخدام اسلحة كيماوية في عدة مناطق بسوريا، الامر الي نفته دمشق، على أنه تم إتلاف الترسانة الكيميائية بعد انضمام سوريا إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013.

وفرض الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة مجموعة واسعة من العقوبات ضد النظام السوري، منذ بدء الأزمة السورية عام 2011 ، طالت عدة شخصيات سياسية وعسكرية ومسؤولين ووزراء ورجال أعمال .