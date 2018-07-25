وسع الجيش النظامي، يوم الاربعاء، من نطاق سيطرته في ريفي درعا والقنيطرة، بعد مواجهات مع تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وذكرت وكالة (سانا) ان " وحدات من الجيش العاملة في ريف درعا الجنوبي الغربي واصلت عملياتها ضد عناصر تنظيم “داعش”، موسعة نطاق سيطرتها في محيط بلدة جلين في منطقة حوض اليرموك ".

من جهتها، أفادت مصادر مؤيدة، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، نقلاً عن مصدر عسكري، بأن الجيش النظامي واصل عملياته القتالية ضد تنظيم "داعش" وحرر العديد من القرى والبلدات شمال غرب درعا وجنوب شرق القنيطرة

ومن القرى والبلدات المحررة ، البصالة – عين قاضي – المقرز- صيدا الجولان – خان صيدا – الحانوت – أبو حارتين – عين ذكر- لوبيد- سد المقرز – بكار غربي – معدلي – أبو مندارة – رزانية صيدا.

وشن الجيش النظامي عملية عسكرية ، منذ 19 الشهر الماضي، في الجنوب السوري، حيث تمكن من انتزاع مناطق عديدة من فصائل معارضة ، حيث اضطر العديد من مسلحي درعا لتسليم سلاحهم وقبول اتفاقات مصالحة، بعد وساطة ضباط روس، أما القنيطرة فتم التوصل لاتفاق تسوية بشأنها بعدما شهدت حملة عسكرية.