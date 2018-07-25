سقط ضحايا، يوم الأربعاء، جراء انفجار لغم أرضي شرق حلب.

وذكرت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، نقلا عن الدكتور هاشم شلاش رئيس الطبابة الشرعية بحلب، ان مواطنة قتلت واصيب طفلين أحدهما في حال خطرة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المجموعات المسلحة في حي بعيدين.

وتعمد التنظيمات المسلحة الى زرع الألغام الارضية والعبوات الناسفة قبيل انسحابها من المناطق والقرى التي يدخلها الجيش النظامي, ما يتسبب بوقوع ضحايا جراء انفجارها.