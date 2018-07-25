اعلنت وزارة الاعلام، يوم الاربعاء، عن اجراء مسابقة واختبار لتعيين 122 عاملاً ، من الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة ، بموجب عقود سنوية.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وبينت الوزارة، في إعلانها الذي نشرته وسائل اعلام محلية، الأعداد والمؤهلات العلمية المطلوبة بالنسبة للفئتين الأولى والثانية وهي إجازة في الإعلام عدد 6 وإجازة في العلوم السياسية عدد 6 وإجازة في الحقوق عدد 6 وإجازة في التجارة والاقتصاد عدد 8 وإجازة في الشريعة عدد 2 وإجازة في الآداب تاريخ 1 جغرافيا 1 وفلسفة 1 وعلم اجتماع 1 ومكتبات ومعلومات 1 وأدب عربي 1 وأدب إنكليزي 14 وأدب فرنسي 3 وأدب روسي 3 وأدب إسباني 1 وأدب ياباني 1 وأدب ألماني 2 وأدب صيني 1 والمعهد التقاني للحاسوب 10 والمعهد التقاني لإدارة الأعمال والتسويق 4 والمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية 3 والشهادة الثانوية 22.

وبالنسبة للمؤهلات العلمية المطلوبة للفئات الثالثة والرابعة والخامسة هي شهادة التعليم الأساسي أو وثيقة إتمام المرحة الابتدائية عدد 24 لشغل وظائف كاتب وسائق وأعمال خدمية.

وبموجب الإعلان، تحجز نسبة 50 بالمئة من الأعداد المطلوبة والشواغر المراد ملؤها لذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام وفق القانون رقم 36 لعام 2014.

ويبدأ تقديم الطلبات للاشتراك بالمسابقة في ديوان الوزارة الكائن على اوتوستراد المزة بناء دار البعث الطابق التاسع اعتبارا من يوم الأحد 19 الشهر القادم، ويستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 20-ايلول المقبل.